В "МЛ-Витебске" опровергли информацию о возможном назначении Семина
ТАСС, 4 октября. Руководитель белорусского футбольного клуба "МЛ-Витебск" Артем Леонов опроверг информацию о возможном назначении российского специалиста Юрия Семина на пост главного тренера команды. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".
Ранее Football.by сообщил, что 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. "МЛ-Витебск" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.
"Переговоров с Семиным не было", - сказал Леонов.
Последним местом работы российского тренера был "Ростов", который он покинул в 2021 году. Также Семин возглавлял московские "Локомотив" и "Динамо", сборную России, киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".
Под руководством Семина "Локомотив" три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское "Динамо" при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.