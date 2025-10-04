В "МЛ-Витебске" опровергли информацию о возможном назначении Семина

Ранее сообщалось, что 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных

Редакция сайта ТАСС

Юрий Семин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 4 октября. Руководитель белорусского футбольного клуба "МЛ-Витебск" Артем Леонов опроверг информацию о возможном назначении российского специалиста Юрия Семина на пост главного тренера команды. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

Читайте также

СМИ: Юрий Семин может возглавить белорусский "МЛ-Витебск"

Ранее Football.by сообщил, что 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. "МЛ-Витебск" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

"Переговоров с Семиным не было", - сказал Леонов.

Последним местом работы российского тренера был "Ростов", который он покинул в 2021 году. Также Семин возглавлял московские "Локомотив" и "Динамо", сборную России, киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".

Под руководством Семина "Локомотив" три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское "Динамо" при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.