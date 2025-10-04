Патрушев: волейбольные федерации готовы вернуть россиян на турниры

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года

Помощник президента РФ, глава набсовета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола и Европейская конфедерация волейбола готовы вернуть российские клубы и сборные к соревнованиям, но давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) не позволяет им сделать это. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ, глава набсовета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

"Я хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с международными федерациями волейбола, и наша федерация волейбола там представлена очень серьезно. Руководство этих международных организаций говорит: "Мы бы с удовольствием имели Россию в качестве одного из игроков". Для них это интересно, потому что им тоже нужно, чтобы соревновательность повышалась, пока много зависит от Международного олимпийского комитета. Значит, эти международные организации находятся под их [МОК] давлением и сами не в состоянии принять решение, но они готовы", - отметил Патрушев.