Батраков рассказал, что в "Локомотиве" не думают о серии без поражений в РПЛ

Железнодорожники в 11 турах текущего сезона чемпионата России не потерпели ни одного поражения

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не думают о серии без поражений в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

В субботу "Локомотив" в гостях победил столичное "Динамо" со счетом 5:3 в матче 11-го тура РПЛ. Красно-зеленые еще ни разу не проиграли в этом сезоне чемпионата страны.

"Первое место промежуточное. Много голов? Две команды открытые, которые хотят играть в футбол. С "Динамо" приятно играть, потому что играющая команда, мы сегодня лучше реализовали свои моменты. Серия без поражений? Два раза вообще отпустили почти 99-процентную победу, есть куда расти. В целом не думаем об этой серии",- сказал Батраков.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре команда 18 октября сыграет с московским ЦСКА.