Карпин считает, что результат матча с "Локомотивом" не отражает хода игры

"Динамо" проиграло "Локомотиву" в матче чемпионата России со счетом 3:5

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Счет матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом" не отражает хода игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

В субботу "Локомотив" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 5:3.

"Если смотреть на табло, то оно не отражает то, что происходило на поле, особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат", - сказал Карпин.

"С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный - 2:2. Соперник тоже внес коррективы в перерыве. Мы проанализируем это чуть позже на свежую голову", - добавил специалист.