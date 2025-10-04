Зайнутдинов считает, что "Динамо" не должно пропускать пять голов за матч

В субботу бело-голубые проиграли "Локомотиву" со счетом 3:5

Защитник "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пропускать пять мячей в одном матче недопустимо для футболистов московского "Динамо". Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов.

В субботу "Динамо" уступило столичному "Локомотиву" со счетом 3:5 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мы пропустили пять мячей, это недопустимо, мы не должны так играть, - сказал Зайнутдинов. - Согласен, что они забили все, что создали, плюс сами себе три гола привезли. С пенальти момент не смотрел, нужно посмотреть повтор. Я согласен, что в защите пока не очень получается, будем улучшать себя".

"Я согласен, что за сезон два гола я привез, будем улучшаться. Я играю там, куда поставят. Для меня самое главное - приносить пользу команде, не важно где, я всегда буду на 100% отдаваться", - добавил футболист.

"Локомотив" подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. "Динамо" занимает 8-е место, в активе команды 15 очков.