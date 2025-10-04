Галактионов назвал непростыми переговоры "Локомотива" с Бариновым

Контракт полузащитника с клубом истекает по окончании нынешнего сезона

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Процесс переговоров о продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с московским футбольным клубом "Локомотив" идет непросто, однако стороны стараются найти точки соприкосновения. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

Контракт 29-летнего полузащитника истечет по окончании нынешнего сезона.

"Процесс непростой, стороны по-разному воспринимают его. С одной стороны, тревожно, но у меня есть информация от главного руководителя, что стороны должны договориться. Клуб рассчитывает на нашего капитана и надеется найти точки соприкосновения", - сказал Галактионов.

Баринов является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с клубом футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

Также Галактионов оценил победу своих подопечных над столичным "Динамо" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (5:3). "Играли против высококлассного соперника, где собраны очень сильные игроки группы атаки, - отметил специалист. - Мы играем не просто с командой, которая присутствует на поле, а с той, в которой подбор игроков один из сильнейших в лиге. Соперник после гола усилил давление, создал два-три хороших момента, но, может, нам надо было сыграть более дисциплинированно".