Всероссийский "Спортивный диктант" пройдет на 800 площадках России

Организатором акции выступает Олимпийский комитет России при поддержке Минспорта

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Спортивный диктант" пройдет 5 октября на более чем 800 площадках во всех регионах России. Центральной площадкой станет Национальный центр "Россия" в Москве, где участие в мероприятии примет глава Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Спортивный диктант" начнется в 11:00 по местному времени каждого региона. Участникам предложат тестовые вопросы с четырьмя вариантами ответов, после чего каждый из них будет разбираться вместе с экспертами. По замыслу организаторов, диктант станет не проверкой знаний, а акцией их передачи, чтобы участники диктанта получили представление об истории спорта, прониклись его энергией.

Вопросы охватывают новинки Олимпийских игр, здоровый образ жизни, историю физической культуры и спорта в России, мировые достижения и рекорды, вред допинга и честную игру, адаптивный спорт, историю олимпийского движения. Также в ходе "Спортивного диктанта" запланированы телемосты с регионами.

Все участники получат сертификаты о прохождении диктанта. Организатором акции выступает Олимпийский комитет России при поддержке Минспорта. Инициатором идеи является трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.