Яркие "Динамо" и "Локомотив", не забитый Дзюбой пенальти. Итоги дня в РПЛ

"Локомотив" благодаря победе над "Динамо" возглавил таблицу РПЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый игровой день 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарил болельщикам массу инфоповодов. В субботу нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче с петербургским "Зенитом", из-за чего его команда не смогла одержать победу, грозненский "Ахмат" впервые после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера проиграл в РПЛ, а московские "Динамо" и "Локомотив" забили восемь мячей на двоих в очной игре.

В центральной встрече дня "Динамо" на своем поле уступило "Локомотиву" со счетом 3:5. Как сообщает портал Opta, команды повторили рекорд по количеству голов в московских дерби в чемпионатах России, в 1994 году железнодорожники со счетом 8:0 разгромили "Торпедо".

Читайте также

"Локомотив" обыграл "Динамо" и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Голы посыпались сразу - уже на первой минуте счет открыл полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев, также в конце первого тайма у железнодорожников с пенальти отличился 20-летний Алексей Батраков. Полузащитник возглавляет список бомбардиров РПЛ, в его активе 9 мячей в 11 матчах. "Динамо" после пропущенного гола захватило инициативу и усилиями Ивана Сергеева и Бителло сумело выйти вперед, но бело-голубые могли забивать и больше, однако несколько раз свою команду спас Антон Митрюшкин.

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин отметил, что результат матча не отражает хода игры. "Особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат", - сказал он журналистам.

Во втором тайме "Локомотив" забил три мяча, голами отметились Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко. У "Динамо" еще один мяч забил Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

"Локомотив" набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Динамо" с 15 очками располагается на 8-й позиции. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, железнодорожники 18 октября на своем поле встретятся с московским ЦСКА, "Динамо" днем позднее дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Дзюба не забил пенальти, "Акрон" не выиграл у "Зенита"

В первом матче дня "Акрон" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Сначала у гостей отличился Педро, а "Акрон" сравнял счет благодаря автоголу Дугласа Сантоса. Исход матча мог решить бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который второй сезон выступает за "Акрон". Однако он не реализовал пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте, после его удара мяч попал в перекладину.

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поддержал Дзюбу. "Он выхолощен был к концу матча, поэтому так сложилось с точки зрения этого 11-метрового удара, - сказал Тедеев журналистам. - Это определенный образ эмоций, которые в определенный момент так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Это футбол, всем футболистам безумно благодарен, они играли хорошо, создавали достаточное количество моментов и эпизодов, особенно в первом тайме, из которых могли выжать максимум".

Читайте также

"Зенит" сыграл вничью с "Акроном", не сумев возглавить таблицу РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Дзюба быстро забудет про незабитый пенальти. "Зенит" играл медленно, после гола еще сбавил скорости, "Акрон" должен был забирать три очка, но Дзюба не реализовал пенальти, - сказал Игнатьев ТАСС. - Тут можно рассматривать в комплексе - усталость и эмоции. Конечно, большое психологическое напряжение - один из факторов, который не дал Дзюбе реализовать пенальти. Дзюба - устоявшийся футболист, завтра обо всем забудет, будет делать все то, что ему положено. Такие моменты на футболистов с таким опытом действуют сиюминутно - сходил в душ в раздевалке, сразу забыл".

"Акрон" продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче Фонбет - Кубка России над московским ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти). В РПЛ "Акрон" не побеждает на протяжении девяти матчей - с 26 июля, когда в гостях выиграл у "Сочи" (4:0). "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. "Зенит" с 20 очками располагается на 4-й позиции.

В следующем туре "Зенит" 19 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Акрон" днем ранее в гостях встретится с "Пари Нижний Новгород".

Очередная победа "Краснодара"

Также в субботу "Ахмат" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2. В составе победителей отличились Джон Кордоба и Диего Коста. В компенсированное к первому тайму время вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. На 86-й минуте грозненцы остались в меньшинстве после удаления Усмана Ндонга.

"Ахмат" впервые проиграл в РПЛ после прихода в клуб Станислава Черчесова в августе, на тот момент команда не набрала ни одного очка. Черчесов отметил, что серия без поражений не давила на него. "На меня она не давила. Наша задача - занять высокое место, а не делать серии. Они всегда заканчиваются, но, конечно, не хотелось, чтобы это случилось сегодня", - сказал Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба "Ахмата".

Читайте также

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ

"Ахмат" с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" располагается на 2-й позиции с 23 очками. В следующем туре краснодарская команда 18 октября на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо", "Ахмат" днем позже в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.

В другом матче дня казанский "Рубин" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Новичок "Рубина" Далер Кузяев впервые вышел в стартовом составе команды, но был заменен после перерыва из-за травмы. Голы забили Андерсон Арройо и Велдин Ходжа. "Рубин" с 18 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" (12) располагаются на 10-й позиции. В следующем туре казанская команда 19 октября дома сыграет с калининградской "Балтикой", самарцы днем ранее примут "Оренбург".

Программа 11-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся матчи "Оренбург" - "Ростов", "Сочи" - "Пари НН", ЦСКА - "Спартак" и "Балтика" - "Динамо" (Махачкала). После этого тура пройдет пауза на игры сборных. Российские футболисты проведут матчи с командами Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).