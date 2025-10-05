Вратарь "Каролины" Кочетков сделал результативный пас в предсезонной игре НХЛ

Команда уступила "Нэшвиллу" в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Каролины" Петр Кочетков стал автором результативной передачи в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Кочетков сделал результативный пас в эпизоде с первым голом "Каролины", который на 10-й минуте первого периода забил канадский нападающий Джордан Мартинук. На счету россиянина 26 отраженных бросков из 29.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Нэшвилла" в овертайме. Команды провели заключительные предсезонные встречи. Для клубов регулярный чемпионат начнется в ночь на 10 октября по московскому времени: "Каролина" примет "Нью-Джерси", "Нэшвилл" сыграет дома против "Коламбуса".