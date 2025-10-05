Грузин Двалишвили защитил титул UFC в легчайшем весе

Боец победил американца Кори Сэндхагена

Редакция сайта ТАСС

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген © Sean M. Haffey/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 320 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решений судей.

Двалишвили 34 года, в смешанных единоборствах на счету грузина теперь 22 победы при 4 поражениях. Он завоевал титул в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел уже третью успешную защиту. Сэндхагену 33 года, у него 6 поражений при 18 победах в MMA.