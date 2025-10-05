Заключительный этап подготовки российских гимнастов к ЧМ стартует 6 октября

Турнир пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Российские гимнасты приступят к заключительному этапу подготовки к чемпионату мира в Индонезии 6 октября. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

С 30 сентября по 4 октября в Сириусе проходил чемпионат России по спортивной гимнастике. Джакарта будет принимать взрослое мировое первенство с 19 по 25 октября.

"Те наши спортсмены, которые заявлены на чемпионат мира, не будут отпущены по домам сразу после окончания чемпионата России, - рассказал Алфосов. - Из аэропорта мы сразу отправимся на нашу базу. В воскресенье у ребят будет отдых, а в понедельник уже пройдет первая тренировка, которая будет носить восстановительный характер. Заключительный этап подготовки будет длиться неделю, после чего спортсмены улетят в Индонезию".

Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионат мира в Джакарте заявлены Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Вопрос участия еще одного российского гимнаста в главном старте года пока остается открытым.