Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Калуге
Редакция сайта ТАСС
05:58
СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Калуга в 2026 году станет местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике. Об этом сообщили ТАСС в Федерации гимнастики России.
Планируется, что главный национальный старт сезона по спортивной гимнастике пройдет в Калуге в конце июня - начале июля.
Этот турнир станет главным этапом отбора на августовский чемпионат Европы в Хорватии в случае, если Европейский гимнастический союз в конце 2025 года примет решение о возвращении россиян и белорусов на свои турниры.
Кубок России по спортивной гимнастике в 2026 году планируется провести во второй половине апреля в Сириусе.
Калуга в июле 2022 года принимала Кубок России.