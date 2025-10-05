Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Калуге

Планируется, что старт состоится в конце июня - начале июля

СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Калуга в 2026 году станет местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике. Об этом сообщили ТАСС в Федерации гимнастики России.

Планируется, что главный национальный старт сезона по спортивной гимнастике пройдет в Калуге в конце июня - начале июля.

Этот турнир станет главным этапом отбора на августовский чемпионат Европы в Хорватии в случае, если Европейский гимнастический союз в конце 2025 года примет решение о возвращении россиян и белорусов на свои турниры.

Кубок России по спортивной гимнастике в 2026 году планируется провести во второй половине апреля в Сириусе.

Калуга в июле 2022 года принимала Кубок России.