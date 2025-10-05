Анкалаев не получил серьезных травм в бою с Перейрой
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Анкалаев не получил серьезных травм в поединке против бразильца Алекса Перейры. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.
"Магомеда осмотрел врач. Серьезных травм нет", - сказал собеседник агентства.
Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.