Анкалаев не получил серьезных травм в бою с Перейрой

Россиянин проиграл нокаутом в титульном поединке UFC

Редакция сайта ТАСС

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра © Sean M. Haffey/ Getty Images

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Анкалаев не получил серьезных травм в поединке против бразильца Алекса Перейры. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

"Магомеда осмотрел врач. Серьезных травм нет", - сказал собеседник агентства.

Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.