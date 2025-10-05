Хоккеист "Спартака" назвал нестандартным участие Фетисова в спектакле

Олимпийский чемпион принял участие в театральной постановке "Неформат"

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова в спектакле "Неформат" является нестандартным ходом, что поначалу может выглядеть пугающе. Такое мнение ТАСС высказал хоккеист "Спартака" Александр Беляев, посетивший премьеру спектакля с Фетисовым.

В театральном спектакле "Неформат" в театре в Хамовниках идет обсуждение жизненных вопросов, а постановщик спектакля, действительный государственный советник первого класса, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский, также высказывает со сцены свою позицию по актуальным темам современности. Специальным гостем спектакля 26 сентября стал Фетисов, который отвечает на вопросы режиссера по темам семьи, войны, денег и славы.

"Были затронуты очень важные темы в нынешнее время. Запомнилась игра актеров, нестандартный сценарий, нестандартная подготовка. Есть о чем поговорить, очень сильный спектакль, - сказал Беляев. - Это очень нестандартно. Для многих это пугающе, сначала это тоже для меня было удивительно, но потом, когда ощущаешь такое послевкусие, оно приятное".

Хоккеист ответил на вопрос, хотел бы он участвовать в постановке в качестве гостя. "Меня нельзя сравнивать с таким великим человеком [как Фетисов]. Он прошел очень многое и знает очень многое. У меня есть своя точка зрения, но с тем опытом, который у него, это не сравнится. Думаю, закономерно, что он там присутствовал", - отметил Беляев.