Никитин стал первым россиянином, пробежавшим полумарафон быстрее часа

В забеге, который прошел в Казани, он показал результат 59 минут 53 секунды

Владимир Никитин © Донат Сорокин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Никитин стал первым россиянином, сумевшим пробежать полумарафон быстрее, чем за 1 час. В воскресенье в Казани он показал результат 59 минут 53 секунды.

В первое воскресенье октября в столице Татарстана проходит Казанский полумарафон.

Никитин в Казани сумел более чем на полминуты улучшить свое же достижение (1 час 37 секунд). С таким результатом он пробежал 24 мая 2025 года на полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве.

"Всем спасибо, кто в меня верил и болел за меня, люди на дистанции верили в меня больше, чем я сам в себя, наверное, - заявил Никитин сразу после финиша. - Спасибо моей жене, также хочется сказать спасибо моему тренеру за его опыт, за его умение подготовить спортсмена. Хочется отдельно поблагодарить директора Казанского полумарафона Вадима Янгирова, так как он делает, никто в России больше не умеет".

"По моей просьбе он организовал приезд в Казань моего массажиста, с которым я очень давно работаю, и который мне здесь был очень нужен. Также неожиданно для меня они пригласили в Казань мою супругу. Она приехала сюда из Перми, это был самый лучший подарок сегодня для меня", - заключил бегун.