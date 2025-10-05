Чесноков оценил шансы Андреевой отобраться на Итоговый турнир WTA

На данный момент россиянка занимает седьмое место в чемпионской гонке

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Shi Tang/ Getty Images

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева с высокой вероятностью отберется на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На данный момент Андреева занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA, имея в активе 4 319 очков. На Итоговый турнир попадут восемь лучших теннисисток по итогам года. На девятой позиции идет итальянка Жасмин Паолини (3 751). Ранее Андреева и Диана Шнайдер квалифицировались на Итоговый турнир в парном разряде.

"Я думаю, что одной ногой она уже там. Сейчас она седьмая, и у нее есть неплохой запас очков. Скорее всего, она пройдет на итоговый, даже если все встречи до него проиграет, потому что соперницам нужно очень постараться ее догнать. Хотя бы последней, она на итоговый отберется", - сказал Чесноков.

Андреевой 18 лет. Она является пятой ракеткой мира.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии, призовой фонд турнира составит более $15 млн.