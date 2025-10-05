Призер Паралимпиады Савичев надеется выступить на Играх с флагом и гимном

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Двукратный призер Паралимпийских игр по волейболу сидя, капитан сборной России Александр Савичев ожидает, что команда после восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) выступит на Паралимпийских играх - 2028, а также на чемпионате мира - 2026 и чемпионате Европы - 2027 под национальным флагом и гимном. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации, которое было частично приостановлено в 2023 году.

"Сейчас в 2026 году у нас чемпионат мира, в 2027-м чемпионат Европы и в 2028-м Кубок мира и Паралимпиада. На самом деле я не верю, что нас так быстро пустят, но опять же, когда нас отстраняли, международная федерация по волейболу сидя нас сразу отстранила, хотя могла этого не делать. Сейчас аналогия такая: поскольку МПК восстановил [членство] ПКР, я думаю, что наша федерация тоже вслед за МПК восстановит нас и мы сможем принять участие [в международных турнирах]. Рассчитываю, что мы выступим с нашим флагом и гимном", - сказал Савичев.

Он добавил, что планирует принять участие в Паралимпийских играх - 2028 в роли капитана национальной сборной. "В 2021 году (на Паралимпиаде в Токио - прим. ТАСС) мы выступали в нейтральном статусе, но это нам не помешало занять второе место. Думаю, что в 2028-м золото нам будет взять по силам", - подчеркнул спортсмен.

Савичеву 36 лет, в составе сборной России по волейболу сидя он становился бронзовым призером Паралимпиады-2008 и завоевывал серебро на Играх в Токио.