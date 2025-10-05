FIG пока не опубликовала заявки россиян на ЧМ по спортивной гимнастике

Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заявки россиян на участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии пока не опубликованы Международной федерацией гимнастики (FIG). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Международная федерация гимнастики в конце сентября сформировала список из гимнастов, которых национальные федерации заявили на чемпионат мира. Согласно документу, участвовать в ЧМ-2025 планируют 452 спортсмена, однако FIG опубликовала фамилии только 442 из них, включая 4 белорусов, которые, как и россияне, могут выступать только в нейтральном статусе.

Оставшиеся 10 вакансий, принадлежащих гимнастам из России, пока остаются обезличенными, фамилии этих спортсменов международная федерация намерена объявить позже.

"Имена должны быть подтверждены в соответствии с ожидающей рассмотрения заявкой AIN (индивидуального нейтрального атлета - прим. ТАСС)", - говорится в комментарии FIG.

По информации ТАСС, девять из десяти российских гимнастов, вошедших в заявку на чемпионат мира, ранее уже получили нейтральный статус. Среди этих девяти - чемпионы России - 2025 в личном многоборье Даниел Маринов и Ангелина Мельникова, в середине сентября выступавшая на этапе Мирового вызова в Париже. Источник агентства отметил, что фамилии всех россиян, планирующих выступить на ЧМ, будут обнародованы после того, как FIG примет решение по заявке на нейтральный статус, поступившей от десятого спортсмена, который заявлен на чемпионат мира, но пока не имеет права на нем выступить.

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Последний раз россияне выступали на мировом первенстве осенью 2021 года, когда соревнования проходили в японском Китакюсю.