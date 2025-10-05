Награждение россиян на ЧМ по паралимпийской атлетике прошло без флага и гимна

Уже 11 октября на чемпионате мира по пауэрлифтингу паралимпийцы РФ смогут выступить со всеми национальными атрибутами

Давид Джатиев, Дмитрий Сафронов и Артем Калашян © REUTERS/ Anushree Fadnavis

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Российской атрибутики не было представлено на церемонии награждения россиян в Нью-Дели, где они выиграли все три медали в беге на 100 метров на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике.

Победителем соревнований стал Артем Калашян, преодолевший дистанцию за 11,55 секунды с рекордом Европы. Второе место с личным рекордом занял Давид Джатиев (11,61). Третьим стал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Сафронов (11,70).

11 октября паралимпийцы смогут выйти под российским триколором - впервые с 2019 года. На чемпионате мира по пауэрлифтингу, который пройдет с 11 по 18 октября, национальная символика будет разрешена.