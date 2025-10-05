Клуб НХЛ "Виннипег" подписал новый контракт с россиянином Чибриковым

Двухлетнее соглашение начнет действовать с сезона-2026/27

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Виннипега" Никита Чибриков © Ezra Shaw/ Getty Images

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" подписал новый контракт с российским нападающим Никитой Чибриковым. Об этом на своей странице в X сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение с игроком рассчитано на два года и начнет действовать с сезона-2026/27. Предстоящий сезон Чибриков проведет по последнему году контракта новичка, подписанного в мае 2023-го. За первый сезон по новому соглашению россиянин получит $850 тыс., за второй - $900 тыс.

Чибикову 22 года, он был выбран "Виннипегом" на драфте НХЛ под общим 50-м номером в 2021 году. До переезда в Канаду россиянин играл за московский "Спартак", куда перешел в результате обмена из петербургского СКА летом 2022 года. Чибриков был капитаном юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет), которая завоевала серебряные медали чемпионата мира 2021 года.

В прошлом сезоне НХЛ Чибриков провел за "Виннипег" 4 матча, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 1 результативным пасом. Также на его счету 30 игр за фарм-клуб "Виннипега" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых он набрал 18 очков (7 голов + 11 передач)

В прошлом сезоне "Виннипег" впервые стал победителем регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, уступив "Далласу" (2-4). Сезон-2025/26 "Виннипег" начнет домашним матчем против "Далласа", который пройдет в ночь на 10 октября по московскому времени.