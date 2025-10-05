Действующий чемпион MotoGP Маркес сломал плечо во время гонки в Индонезии

Испанец столкнулся с итальянцем Марко Бедзекки и упал с мотоцикла

Редакция сайта ТАСС

Марк Маркес © Mirco Lazzari gp/ Getty Images

ТАСС, 5 октября. Испанский гонщик Марк Маркес, являющийся действующим победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), получил перелом плеча во время гонки на этапе Гран-при в Индонезии. Об этом сообщил медицинский директор MotoGp Анхель Чарте, комментарий которого приводит портал Autosport.

Маркес получил травму в результате столкновения с Марко Бедзекки. Итальянец врезался в заднее колесо испанца, после этого оба пилота оказались за пределами трассы, упав с мотоциклов.

"С Маркесом все в порядке, есть легкая боль, - сказал Чарте. - У него травма правого плеча. Рентген, который мы сделали, показал небольшой перелом. Есть некоторая путаница [по поводу операции], поскольку это рука, на которой была сделана операция ранее. Есть проблемы, которые могут затруднить постановку диагноза. Необходимо сделать компьютерную томографию, чтобы определить, нужна ли операция".

28 сентября Маркес досрочно завоевал чемпионский титул MotoGP, который стал для него седьмым. Он повторил рекорд итальянца Валентино России. При этом Маркес ни разу не смог финишировать на этапе в Индонезии с момента появления гонки в календаре соревнований в 2022 году.