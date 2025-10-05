Бывшего игрока NFL арестовали в больнице после получения ножевого ранения в грудь

Марк Санчеc © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Бывшего игрока ряда клубов североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) американца Марка Санчеcа арестовали после того, как он был доставлен в больницу. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, Санчеc получил ножевое ранение в грудь во время ссоры с водителем службы доставки еды. Позднее стало известно, что он был арестован в больнице по подозрению в нанесении побоев с причинением телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и пьянстве в общественном месте.

На данный момент Санчеc находится в больнице и не был заключен под стражу. Его состояние стабильно. Сейчас он работает аналитиком на телеканале Fox Sports, он приехал в Индианаполис (штат Индиана, США), чтобы прокомментировать матч NFL между клубами "Индианаполис Колтс" и "Лас-Вегас" Рэйдерс", который пройдет позднее в воскресенье.

Санчеcу 38 лет. В 2009 году он был выбран на драфте NFL под общим 5-м номером клубом "Нью-Йорк Джетс". Позднее американец, выступавший на позиции квотербека, защищал цвета ряда клубов лиги, среди которых "Филадельфия Иглз", "Даллас Ковбойс", "Чикаго Беарз" и "Вашингтон Коммандерс". Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году.