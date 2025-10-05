Дегтярев сообщил, что "Спортивный диктант" собрал более 250 тыс. участников

Акция прошла на 800 площадках России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 250 тыс. участников собрала просветительская акция "Спортивный диктант", которая прошла впервые. Об этом по итогам мероприятия журналистам сообщил глава Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев на центральной площадке акции - выставочном центре "Россия".

"Это первый "Спортивный диктант", в нем приняли участие более четверти миллиона человек. И мы ставим задачу к следующему году как минимум удвоить число участников и [расширить] его географию, - заявил Дегтярев. - 800 площадок было задействовано по всей стране. Спасибо губернаторам, спасибо нашим ректорам, спасибо директорам учреждений".

Все участники получили сертификаты о прохождении диктанта. Единый старт акции в Москве дал Дегтярев.