"Оренбург" проиграл "Ростову" и продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 0:1
11:02

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. "Оренбург" со счетом 0:1 уступил "Ростову" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Нападающий вышел на замену на 82-й минуте.

"Оренбург" не может победить в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз команда побеждала в чемпионате России 17 августа, переиграв на выезде тольяттинский "Акрон" (2:1). После этого "Оренбург" потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.

"Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Оренбург" идет 14-м с 7 очками. В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях против московского "Спартака" 18 октября. "Оренбург" в этот же день встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1165023261610
2"Краснодар"117222322715
3ЦСКА106312119811
4"Зенит"1155120211011
5"Спартак"105321817143
6"Рубин"115331815150
7"Балтика"10451171367
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Ростов"1134413912-3
11"Крылья Советов"11335121621-5
12"Динамо" Мх1024410511-6
13"Акрон"1115581318-5
14"Оренбург"1114671322-9
15"Пари НН"102086820-11
16"Сочи"100282524-19

  

