"Оренбург" проиграл "Ростову" и продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей
Редакция сайта ТАСС
11:02
ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. "Оренбург" со счетом 0:1 уступил "Ростову" в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Нападающий вышел на замену на 82-й минуте.
"Оренбург" не может победить в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз команда побеждала в чемпионате России 17 августа, переиграв на выезде тольяттинский "Акрон" (2:1). После этого "Оренбург" потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.
"Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Оренбург" идет 14-м с 7 очками. В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях против московского "Спартака" 18 октября. "Оренбург" в этот же день встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|2
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|21
|19
|8
|11
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Спартак"
|10
|5
|3
|2
|18
|17
|14
|3
|6
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|7
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|11
|1
|4
|6
|7
|13
|22
|-9
|15
|"Пари НН"
|10
|2
|0
|8
|6
|8
|20
|-11
|16
|"Сочи"
|10
|0
|2
|8
|2
|5
|24
|-19