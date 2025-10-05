Реклама на ТАСС
СпортКХЛ

"Сибирь" выиграла в первом матче под руководством Буцаева в КХЛ

Новосибирская команда победила "Барыс" в серии буллитов
Редакция сайта ТАСС
12:57

Вячеслав Буцаев

© Александр Щербак/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над казахстанским "Барысом" со счетом 1:0 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 498 зрителей.

Победный буллит реализовал Никита Сошников.

3 октября главным тренером новосибирской команды был назначен победитель Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. На этой должности он сменил Вадима Епанчинцева. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Новосибирская команда располагается на 9-й строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 10 очков после 11 матчей. "Барыс" занимает 6-е место на Востоке. В активе команды 12 очков в 12 встречах.

Следующий матч "Сибирь" в гостях проведет с тольяттинской "Ладой" 10 октября. "Барыс" 7 октября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"12530010337-2717
3"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
4"Динамо" Мн10411110228-2414
5"Спартак"12401120437-4113
6"Северсталь"11600000531-2712
7СКА11410020434-3212
8ЦСКА11500100532-3211
9"Динамо" М10113100427-3311
10"Сочи"10202010526-319
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"12711110147-3020
2"Авангард"11711000244-2518
3"Автомобилист"12601010439-3215
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"12410220336-3914
6"Барыс"12311110528-3212
7"Ак Барс"11500100528-3511
8"Адмирал"10301200424-2810
9"Сибирь"11104000622-2910
10"Амур"10300200519-268
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

