"Сибирь" выиграла в первом матче под руководством Буцаева в КХЛ

Новосибирская команда победила "Барыс" в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Вячеслав Буцаев © Александр Щербак/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над казахстанским "Барысом" со счетом 1:0 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 498 зрителей.

Победный буллит реализовал Никита Сошников.

3 октября главным тренером новосибирской команды был назначен победитель Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. На этой должности он сменил Вадима Епанчинцева. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Новосибирская команда располагается на 9-й строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 10 очков после 11 матчей. "Барыс" занимает 6-е место на Востоке. В активе команды 12 очков в 12 встречах.

Следующий матч "Сибирь" в гостях проведет с тольяттинской "Ладой" 10 октября. "Барыс" 7 октября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 12 5 3 0 0 1 0 3 37-27 17 3 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 4 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 5 "Спартак" 12 4 0 1 1 2 0 4 37-41 13 6 "Северсталь" 11 6 0 0 0 0 0 5 31-27 12 7 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 8 ЦСКА 11 5 0 0 1 0 0 5 32-32 11 9 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 10 "Сочи" 10 2 0 2 0 1 0 5 26-31 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5