"Сочи" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Пари НН"

Встреча завершилась со счетом 2:1

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 5 октября. "Сочи" со счетом 2:1 обыграл "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48). Сааведра забил мяч после добивания из-за неудачной попытки реализовать пенальти.

"Сочи" выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Для сочинцев это четвертый матч в чемпионате России под руководством Игоря Осинькина, который в сентября на посту главного тренера сменил испанца Роберта Морено.

"Пари НН" проиграл все восемь гостевых матчей в текущем сезоне: шесть в чемпионате России и два в кубке страны. В ворота "Сочи" нижегородская команда забила свой первый мяч на выезде в нынешнем сезоне.

"Пари НН" занимает 15-е место, "Сочи" идет на 16-м, замыкая турнирную таблицу РПЛ. На их счету 6 и 5 очков соответственно. В следующем туре "Пари НН" примет тольяттинский "Акрон" 18 октября. "Сочи" днем позднее проведет домашний матч против петербургского "Зенита".