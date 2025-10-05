"Сочи" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Пари НН"
ТАСС, 5 октября. "Сочи" со счетом 2:1 обыграл "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48). Сааведра забил мяч после добивания из-за неудачной попытки реализовать пенальти.
"Сочи" выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ. До этого команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Для сочинцев это четвертый матч в чемпионате России под руководством Игоря Осинькина, который в сентября на посту главного тренера сменил испанца Роберта Морено.
"Пари НН" проиграл все восемь гостевых матчей в текущем сезоне: шесть в чемпионате России и два в кубке страны. В ворота "Сочи" нижегородская команда забила свой первый мяч на выезде в нынешнем сезоне.
"Пари НН" занимает 15-е место, "Сочи" идет на 16-м, замыкая турнирную таблицу РПЛ. На их счету 6 и 5 очков соответственно. В следующем туре "Пари НН" примет тольяттинский "Акрон" 18 октября. "Сочи" днем позднее проведет домашний матч против петербургского "Зенита".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|2
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|21
|19
|8
|11
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Спартак"
|10
|5
|3
|2
|18
|17
|14
|3
|6
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|7
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|11
|1
|4
|6
|7
|13
|22
|-9
|15
|"Пари НН"
|11
|2
|0
|9
|6
|9
|22
|-13
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18