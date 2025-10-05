Определились победители полумарафона "Моя столица"

В возрастной категории до 34 лет победил Виктор Гуржий

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Виктор Гуржий стал победителем полумарафона "Моя столица" в соревнованиях мужчин до 34 лет. Забег на 21,1 км прошел в Москве.

31-летний Гуржий преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты 26 секунд. В возрастной группе от 35 до 39 лет победу одержал Алексей Попов, в категории от 40 до 44 лет забег выиграл Александр Бабаев. Также победителями стали Артем Лутошкин (возрастная категория 45-49 лет), Александр Левин (50-54), Евгений Большаков (55-59) Никита Сологуб (60-64), Владимир Ряполов (65-69), Александр Фомичев (70-74), Александр Князев (75-79) и 88-летний Алексей Мартынов (категория старше 80 лет), который преодолел дистанцию за 1 час 48 минут 37 секунд.

В женских соревнованиях победы одержали Нина Бышкина (до 34 лет), Наталья Леонтьева (35-39), Марина Ковалева (40-44), Наталья Титаренко (45-49), Наталья Семенова (50-54), Татьяна Ныркова (55-59), Вера Измоденова (60-64) и Виктория Занева (65-69).

В рамках фестиваля бега "Моя столица" 4 октября в восьмой раз прошло инклюзивное мероприятие "Забег безграничных возможностей". В нем приняли участие более 100 любителей бега - дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, среди которых воспитанники интернатов и школ адаптивной физкультуры. Трасса длиной 600 метров располагалась вблизи стартово-финишного городка на Университетской площади.