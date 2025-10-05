ЦСКА после первого тайма обыгрывает "Спартак" со счетом 3:1

Команды забили четыре гола к 21-й минуте

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, полузащитник "Спартака" Пабло Солари и полузащитник ЦСКА Иван Обляков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московские ЦСКА и "Спартак" забили четыре гола к 21-й минуте в матче 11-го Мир - Российской премьер-лиги. После первого тайма армейцы ведут со счетом 3:1.

В составе ЦСКА на 5-й минуте счет открыл Кирилл Глебов, далее с пенальти отличился Иван Обляков (12), затем забил Данил Круговой (18). У "Спартака" отличился Жедсон Фернандеш (21). На 41-й минуте Круговой забил гол, который был отменен после вмешательства видеоассистента из-за игры рукой Облякова.

Перед началом матча ЦСКА имел в активе 21 очко и занимал 3-е место в турнирной таблице чемпионата, "Спартак" с 18 очками шел 5-м.