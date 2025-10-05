Российский параатлет Торсунов установил мировой рекорд в прыжках в длину

Он показал результат 6,14 м

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Российский параатлет Евгений Торсунов установил новый мировой рекорд в прыжках в длину для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Нью-Дели.

Россиянин показал результат 6,14 м. Он превзошел собственное достижение (6,05 м), установленное в 2024 году на Кубке чемпионов в Екатеринбурге.

Чемпионат мира завершится 5 октября.