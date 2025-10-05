Вратаря ЦСКА Акинфеева заменили из-за травмы в матче со "Спартаком"

Вместо него на поле появился Владислав Тороп

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева заменили из-за травмы по ходу второго тайма матча 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Спартаком". Встреча проходит на "ВЭБ-Арене".

На 61-й минуте вместо Акинфеева на поле вышел Владислав Тороп. Счет в матче 3:2 в пользу ЦСКА.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза "Вратарь года" имени Льва Яшина (по версии журнала "Огонек").

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.

ЦСКА с 21 очком занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Спартак" набрал 18 очков и располагается на 5-й строчке.