ЦСКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 29 207 зрителей.

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). У "Спартака" отличились Жедсон Фернандеш (21) и Ливай Гарсия (57).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог доиграть матч из-за травмы. Вместо него на 61-й минуте на поле вышел Владислав Тороп.

ЦСКА в последний раз обыгрывал "Спартак" на своем поле 20 сентября 2021 года (1:0). На скамейке красно-белых отсутствовал главный тренер Деян Станкович, который отбывает месячную дисквалификацию. Он уже пропустил четыре матча из пяти, в трех предыдущих "Спартак" добился победы.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. "Спартак" прервал беспроигрышную серию из шести матчей (четыре победы и две ничьих) в чемпионате и занимает 5-е место, в активе команды 18 очков.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Спартак" примет "Ростов". Обе встречи пройдут 18 октября.