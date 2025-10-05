ЦСКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 29 207 зрителей.
Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). У "Спартака" отличились Жедсон Фернандеш (21) и Ливай Гарсия (57).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не смог доиграть матч из-за травмы. Вместо него на 61-й минуте на поле вышел Владислав Тороп.
ЦСКА в последний раз обыгрывал "Спартак" на своем поле 20 сентября 2021 года (1:0). На скамейке красно-белых отсутствовал главный тренер Деян Станкович, который отбывает месячную дисквалификацию. Он уже пропустил четыре матча из пяти, в трех предыдущих "Спартак" добился победы.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. "Спартак" прервал беспроигрышную серию из шести матчей (четыре победы и две ничьих) в чемпионате и занимает 5-е место, в активе команды 18 очков.
В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Спартак" примет "Ростов". Обе встречи пройдут 18 октября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|2
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|3
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Спартак"
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|17
|2
|6
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|7
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|11
|3
|4
|4
|13
|9
|12
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|11
|1
|4
|6
|7
|13
|22
|-9
|15
|"Пари НН"
|11
|2
|0
|9
|6
|9
|22
|-13
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18