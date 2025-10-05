ЦСКА вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над "Спартаком"

Красно-синие на один балл опережают "Локомотив" и "Краснодар"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА победил московский "Спартак" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка после 11 игр и опережают на один балл московский "Локомотив" и "Краснодар". "Спартак" остался на пятой позиции, на счету команды 18 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с "Локомотивом" в гостях. "Спартак" в тот же день примет "Ростов".