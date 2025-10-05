Сакич признал, что ЦСКА переиграл "Спартак" в начале матча РПЛ

Армейцы одержали победу со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающие ЦСКА Алеррандро, Кирилл Глебов и защитник "Спартака" Александер Джику © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА заслуженно переиграли "Спартак" в начале матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал тренер "Спартака" Ненад Сакич.

"Спартак" проиграл со счетом 2:3. К 21-й минуте армейцы вели со счетом 3:1.

"Очень тяжелое поражение. Первые 15-20 минут на поле была только одна команда - ЦСКА. Соперник нас прессинговал, и это обернулось тремя перехватами, которые привели к голам и пенальти. ЦСКА вошел в игру намного лучше, и, когда в таких ситуациях это отражается на качестве, команде тяжело. Мы понимали, готовились, что они будут забивать за счет контратак, но у нас ничего не получилось", - сказал Сакич.

Он также рассказал, почему "Спартак" играл в три центральных защитника. "Мы вышли так с первых минут, потому что исходили от игры соперника. Их вингер располагался ближе к центру", - отметил тренер.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Спартак" 18 октября примет "Ростов".