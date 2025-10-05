Колосков: футболисты "Спартака" и ЦСКА подпортили концовку дерби

Армейцы одержали победу в матче чемпионата России со счетом 3:2

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Игроки своим поведением в конце матча подпортили впечатление от дерби между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В воскресенье ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

"Матч был достаточно хорошим и напряженным, - сказал Колосков. - Но концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени - это подпортило впечатление. Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче "Динамо" - "Локомотив" играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть".