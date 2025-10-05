Челестини рассказал, что футболист ЦСКА Мусаев получил мышечную травму

Нападающего заменили на 7-й минуте встречи со "Спартаком"

Тамерлан Мусаев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев получил мышечное повреждение в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком". Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Мусаев был заменен на седьмой минуте матча против "Спартака". Красно-синие одержали победу со счетом 3:2.

"У Мусаева мышечное повреждение, при спринте он почувствовал что-то вроде укола", - сказал Челестини.

Также из-за травмы на 62-й минуте встречи был заменен вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. "Игорь либо подвернул голеностоп, либо колено. Мне показалось, что у него нога в том моменте была сзади", - отметил главный тренер красно-синих.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским "Локомотивом".