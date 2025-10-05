Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со "Спартаком" еще лучше

Армейцы в воскресенье одержали победу со счетом 3:2

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА, несмотря на победу в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги со "Спартаком", могли сыграть в московском дерби еще лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.

ЦСКА на своем поле выиграл у "Спартака" со счетом 3:2.

"Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили "Спартаку". У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым", - сказал Челестини.

"Проблема в том, что "Спартак" не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его. Возможно, ход игры мог поменяться, если бы счет был 4:1", - добавил он.

ЦСКА благодаря этой победе вернулся на первое место в чемпионате. "Скромность не означает, что у тебя нет амбиций. Мы сражались за то, чтобы быть на первом месте, и две недели будем находиться там. Мы боремся с рядом сильных команд, но это не означает, что наша задача невыполнима. Мы работаем на июнь, надо работать скромно, и пока мы делаем все нормально", - пояснил тренер ЦСКА.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября в гостях встретится с "Локомотивом".