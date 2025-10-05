Футболист "Спартака" Джику считает пенальти в матче с ЦСКА несправедливым

На 12-й минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти

Редакция сайта ТАСС

Александер Джику © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Назначение пенальти в ворота столичного "Спартака" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА было несправедливым. Такое мнение высказал журналистам защитник "Спартака" Александер Джику.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых назначили пенальти, который был реализован полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

"Пенальти? Думаю, пенальти там не было, абсолютно игровая ситуация", - сказал Джику.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. "Спартак" занимает 5-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.