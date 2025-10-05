Футболист ЦСКА Кисляк назвал нервной концовку матча со "Спартаком"

Красно-синие одержали победу со счетом 3:2

Матвей Кисляк © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Конец матча 11-го тура Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком" получился нервным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у "Спартака" со счетом 3:2.

"Хорошая игра, прежде всего для болельщиков. Концовка получилась нервной. Понимали после 3:0, что игра может перевернуться в любой момент. Не сказал бы, что во втором тайме мы стали играть хуже, все-таки "Спартак" - очень сильный соперник, они хорошо играли", - сказал Кисляк.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским "Локомотивом".