Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала эмоциональным матч ЦСКА - "Спартак"

Красно-синие победили со счетом 3:2

Мария Ласицкене © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком" получился очень эмоциональным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2. Ласицкене посетила этот матч.

"Очень эмоционально, здорово получилось. Я, конечно, болела за ЦСКА, - сказала Ласицкене. - У нас это семейное дерби с мужем, так как Владас болеет с детства за "Спартак". Так что это еще соревнование между собой, сегодня удача улыбнулась мне. Поздравляю ЦСКА с победой - боролись, подарили кучу эмоций, энергии. Все, что мы ждали от этого матча, случилось. Ажиотаж, борьба - все было, как и должно было быть".