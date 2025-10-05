Сперцян считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес

Полузащитник "Краснодара" отметил, что готов любыми способами доказать свою правоту в эпизоде с участием защитника "Ахмата" Усмана Ндонга

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 5 октября. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян считает неприемлемыми обвинения в свой адрес в расистском поведении по отношению к защитнику грозненского "Ахмата" Усману Ндонгу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

"Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес. Готов доказать свою правоту любыми способами - смотрите камеры, читайте по губам, вызывайте на полиграф. Я уверен в себе и своих словах, я знаю, что я этого не говорил. То, что сейчас происходит, звучит смешно, это цирк", - сказал Сперцян.

Ндонгу 26 лет, он перешел в "Ахмат" в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.