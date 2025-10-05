Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Акинфееву скорейшего возвращения на поле

Голкипер не смог из-за травмы доиграть матч со "Спартаком"

Редакция сайта ТАСС

Мария Ласицкене © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву скорейшего возвращения на поле. Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Акинфеев был заменен во втором тайме из-за травмы голеностопа.

"Огорчила травма Игоря Акинфеева. Хочу пожелать ему скорейшего возвращения на поле. На личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб и реабилитологи - Эдуард Безуглов, Игорь Степанов. Они в свое время восстановили меня в кратчайшие сроки после неприятной травмы к Олимпиаде в Токио. За что всегда им буду благодарна", - сказала Ласицкене.