"Ювентус" и "Милан" сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 0:0

© Valerio Pennicino/ Getty Images

РИМ, 5 октября. /ТАСС/. "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

На 53-й минуте игрок "Милана" Кристиан Пулишич не реализовал пенальти.

"Ювентус" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести игр (три победы, три ничьих). Команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. "Милан" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (четыре победы, одна ничья) и занимает третье место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Ювентус" на выезде сыграет с "Комо", "Милан" примет "Фиорентину". Обе встречи пройдут 19 октября.