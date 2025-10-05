Грицюк впечатлил, Федотов разочаровал. Межсезонье отсеяло от НХЛ ряд россиян

Сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © Elsa/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Не так много российских игроков, в том числе и новичков, прошедших тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сумело остаться в основном составе своих команд. Тренеров впечатлили приехавшие из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Арсений Грицюк и Максим Шабанов, тогда как разочаровали вратари Иван Федотов и Иван Просветов.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 8 октября по московскому времени. До этого с 18 сентября клубы лиги открыли тренировочные лагеря, в которых приняли участие как лидеры команд, так и новички, а также те, кто давно пытается пробиться в НХЛ из фарм-клубов. Регулярному чемпионату традиционно предшествуют предсезонные матчи, каждый клуб проводит порядка шести-семи игр.

Предсезонные матчи помогают хоккеистам войти в игровой тонус перед стартом сезона, а тренерам - проверить эффективность сочетаний, тактические наработки. Результаты в таких матчах, конечно же, не важны. Игроки уровня Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Коннора Макдэвида, как правило, принимают участие в двух-трех таких матчах. Они больше нужны тем, кому нужно надолго задержаться в НХЛ. И, как правило, это относительно молодые ребята, которые только собираются закрепиться в НХЛ.

Предсезонные матчи стартовали с 20-х чисел сентября. В тренировочных лагерях клубов НХЛ приняло участие 105 игроков из России. За последние два года это рекордное количество отечественных хоккеистов: в 2023 году их число составляло 85, а в 2024-м - 88.

Цыплаков ждет повышения

По итогам предсезонных игр впечатлил Арсений Грицюк. Уже в первом матче его "Нью-Джерси" с "Нью-Йорк Рейнджерс" он забил в большинстве в третьем периоде и отдал голевую передачу, пускай его команда и проиграла. За исключением последней перед сезоном игры с "Филадельфией" Грицюк во всех матчах, в которых он принимал участие, отличался результативным действием.

Безусловно, Грицюку повезло в том, что в "Нью-Джерси" он может получать своевременные подсказки, причем на русском языке. Ведь в команде работает тренер Сергей Брылин, который в матчах предстоящего сезона будет находиться на скамейке рядом с главным тренером Шелдоном Кифом. Киф уже похвалил Грицюка за его работу без шайбы и за результативные действия, несмотря на частую потерю шайбы.

В "Нью-Джерси" Грицюк должен сыграть с соотечественником Евгением Дадоновым, чьи позиции в команде также не подвергаются сомнению. В тренировочном лагере также работал подписавший с клубом просмотровый контракт вратарь Георгий Романов. Отправлен в фарм-клуб "Нью-Джерси" защитник Дмитрий Осипов, который за восемь лет пребывания в Америке так и не получил пока возможности дебютировать в НХЛ.

Два матча подряд перед сезоном хоккеисты "Нью-Джерси" провели с "Нью-Йорк Айлендерс", в составе которого должен дебютировать лучший снайпер Кубка Гагарина этого года Шабанов. Из шести игр команды он принял участие в трех, но первое очко набрал в заключительном предсезонном матче с "Филадельфией", забив гол в атаке с ходу в большинстве с передачи Максима Цыплакова.

Претензий к Шабанову в публичном поле прочитать не довелось. Наоборот, главному тренеру "Айлендерс" Патрику Руа уже понравилось то, что Шабанов старается играть в обороне. Форварду должно помочь закрепиться в основе "Айлендерс" и наличие соотечественников, включая проводящего второй сезон в НХЛ Цыплакова. Бывший спартаковец в игре с "Филадельфией" играл в первом звене, отдал две голевые передачи, и нет сомнений, что он также начнет сезон в основе "Айлендерс".

В "Филадельфии" неплохо себя проявили Матвей Мичков и Никита Гребенкин, которым предстоит второй в карьере сезон в НХЛ. Возможно, больше вопросов было к Гребенкину, который перешел в "Филадельфию" в прошлом сезоне, но дебютировал за команду только сейчас. Мичков и Гребенкин забивали и отдавали в прошедших играх, в том числе сделав по передаче в последней игре с "Нью-Джерси". В "Миннесоте", которая только недавно подписала новый рекордный контракт с Капризовым, должен дебютировать обладатель Кубка Гагарина 2024 года Данила Юров.

И подрался, и забивал

Безусловно, все ждут, как проявит себя Иван Демидов из "Монреаля", для которого предстоящий сезон будет считаться дебютным, несмотря на два матча в регулярном чемпионате и пять игр в плей-офф предыдущего сезона. Демидов готовится к нему со всей ответственностью: летом он не уезжал из Канады, тренировался до открытия тренировочных лагерей и принимал участие в турнире новичков. В предсезонных играх он отметился голевой передачей, но на эту статистику обращать внимание сейчас не стоит - все будет видно по дистанции.

Пристальное внимание было обращено на "Каролину", в основной состав которой пыталось во время тренировочного лагеря пробиться семь россиян. Позиции только трех из них являются крепкими: вратаря Петра Кочеткова, защитника Александра Никишина и нападающего Андрея Свечникова. Вратари Амир Мифтахов и Руслан Хажеев еще до окончания периода выставочных матчей были отправлены в фарм-клуб, чуть позже по этому пути последовали нападающие Глеб Трикозов и выбранный на драфте прошедшим летом Иван Рябкин.

Должен начать сезон в основе "Колорадо" перешедший этим летом из СКА Захар Бардаков. В КХЛ он зарекомендовал себя двусторонним форвардом, и в Северной Америке уже успел подраться в игре с "Ютой" с Лоусоном Краузом, а в матче с "Далласом" забил свою единственную в выставочных встречах шайбу. Пока неизвестно, останется ли в основе Никита Прищепов, который успел дебютировать в НХЛ в ноябре, а другой россиянин Даниил Гущин был отправлен в тренировочный лагерь фарм-клуба "Колорадо".

Ожидается, что начнут сезон в основе "Юты" обладатели Кубка Гагарина этого года защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут. Симашев играл практически в каждом предсезонном матче, Бут отметился голом в первой же своей игре с "Колорадо" (команды тогда провели два матча в один день в разных составах). В фарм-клуб "Юты" отправились уехавший давно из ЦСКА защитник Артем Дуда и нападающий Максим Барбашев - брат обладателя Кубка Стэнли Ивана Барбашева.

Неизвестно, начнут ли сезон в "Вашингтоне" соотечественники капитана команды Александра Овечкина Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко. Последний отметился двумя голевыми передачами в предсезонных играх, Тринеев забивал в первом выставочном матче команды с "Бостоном". Мирошниченко в прошлом сезоне впервые сыграл за "Вашингтон" в январе, Тринеев в чемпионате за столичную команду еще не дебютировал.

"Торонто" не впускает российских вратарей

Четверо из шести россиян, которые начинали тренировочный лагерь в "Сан-Хосе", начнут сезон в главной команде. Вратарь Ярослав Аскаров будет конкурировать с Алексом Недельковичем, непоколебимы позиции в обороне обладателя Кубка Стэнли Дмитрия Орлова, и, по-видимому, начнет сезон в НХЛ Шакир Мухамадуллин. Вернулся из ЦСКА нападающий Егор Афанасьев. Отправлены в фарм-клуб нападающий Игорь Чернышов и защитник Артем Гурьев.

Как ожидается, должен пробиться в основу "Калгари" 19-летний Матвей Гридин, который год назад играл в одной из молодежных канадских лиг. В предсезонных играх на его счету три шайбы, причем одна из них была заброшена в ворота лучшего голкипера и самого ценного игрока минувшего сезона Коннора Хеллебайка из "Виннипега". В фарм-клуб отправили трех соотечественников Гридина: защитников Яна Кузнецова и Артема Грушникова, а также нападающего Айдара Суниева.

Отвоевал себе место в составе форвард "Нэшвилла" Федор Свечков. Только сейчас продлил с "Виннипегом" контракт на очень скромную сумму ($850 тыс. за первый сезон и $900 тыс. за второй) Никита Чибриков, место в основном составе которого под вопросом. Оба уходили в НХЛ из "Спартака" после сезона-2022/23.

На драфт отказов "Калгари" был выставлен пришедший в клуб этим летом вратарь Иван Просветов. Голкипер расторг контракт с ЦСКА, в последнем для себя предсезонном матче с "Ванкувером" он пропустил пять шайб, что предрешило его судьбу. Просветов был выставлен на драфт отказов, чтобы его потом также можно было отправить в фарм-клуб, если никто из остальных клубов НХЛ не проявит к нему интерес.

Неудачно складывается пока карьера для Ивана Федотова - серебряный призер Олимпиады летом был обменян из "Филадельфии" в "Коламбус", он неплохо выглядел в предсезонных матчах, но от драфта отказов его это тоже не спасло. Такое решение также связано с тем, чтобы можно было отправить россиянина в фарм-клуб, учитывая, что он пока третий вратарь в "Коламбусе". Что касается голкиперов, призрачными выглядят шансы на закрепление в составе "Торонто" Артура Ахтямова и Вячеслава Пексы, которые делают попытки из года в год, а во "Флориде" Даниил Тарасов будет вторым номером в бригаде с Сергеем Бобровским, в то время как в фарм-клуб отправился еще один голкипер Кирилл Герасимюк. В "Питтсбурге" из россиян остался только Евгений Малкин - в фарм-клуб отправились игравший в прошлом сезоне с Овечкиным Александр Алексеев и вратарь Сергей Мурашов.

На драфт отказов был отправлен и форвард Виталий Кравцов. Финалист Кубка Гагарина этого года не договорился с "Трактором" о новом контракте и подписал соглашение с "Ванкувером". Кравцов сам говорил, что готов провести сезон в фарм-клубе, в нынешнем тренировочном лагере он конкуренцию проиграл и отправится в Американскую хоккейную лигу.