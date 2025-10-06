Двое хоккеистов "Тампы" дадут показания после пяти драк в игре с "Флоридой"

По итогам предсезонного матча НХЛ 13 игроков были удалены до конца встречи

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Хоккеисты "Тампы" Скотт Сабурин и Янис Мозер дадут показания перед комиссией по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам предсезонного матча с "Флоридой". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра "Тампа" - "Флорида" прошла 5 октября, игроки набрали 322 минуты штрафа. Всего на площадке произошло пять драк, а 13 хоккеистов были удалены до конца игры. Массовые потасовки начались с грубой атаки Сабурина в отношении защитника "Флориды" Аарона Экблада, Мозера обвиняют в применении недопустимого силового приема против форварда соперников Йеспера Боквиста.

3 октября команды также провели предсезонный матч. Игра прошла на льду "Тампы" и завершилась победой хозяев (5:2). По итогам того матча команды набрали 186 минут штрафа - 104 против 82 в пользу "Флориды".