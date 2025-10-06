Статья

"Пенальти был непонятен". Александр Гришин — о дерби ЦСКА — "Спартак"

Чемпион СССР в составе армейского клуба — о центральном матче 11-го тура РПЛ

Я думаю, что это было одно из самых ярких дерби между ЦСКА и "Спартаком" за последние годы. Я вспоминаю похожее, тогда было немного лучше — в 1990 году мы проиграли со счетом 4:5. То дерби было самое интересное и красивое. В этот раз тоже был хороший футбол, как и до этого в дерби "Динамо" — "Локомотив", обе игры подарили такой праздник. Зрители любят голы, они были, много спорных моментов, но дерби точно удалось.

Мне кажется, что ключевым моментом стал первый гол в ворота "Спартака". ЦСКА сыграл хорошо, но там виноват вратарь красно-белых Александр Максименко, нужно было выходить, наверное. Это переломный момент, быстрый гол, команде нужно перестраиваться, но она сразу получает второй гол. Произошел такой холодный душ для "Спартака". На тот момент я думал, что игра закончилась, хотя был потом еще и третий мяч. Нужно отдать должное игрокам "Спартака", они собрались, провели неплохой второй тайм. Но для болельщиков важны победы, вот это "неплохо" не имеет никакого значения для них.

О судействе

По судейству сложно говорить, каждую неделю всегда что-то новое. В целом вопросов не было. Арбитр давал бороться. Но пенальти в ворота "Спартака" за гранью просто. Для меня это однозначно не пенальти. Человек за штрафной стоит, дают пенальти, палец в штрафной, условно. Не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что это не пенальти. Но ЦСКА в любом случае выиграл по делу. Но с судейством нужно что-то делать.

О травме Игоря Акинфеева

Момент был игровым, это часть футбола. Игорю желаю здоровья, любая травма — очень плохо, ведь Акинфеев является основным вратарем ЦСКА. Такой грубости явной я не увидел в том моменте. Никто не застрахован от повреждений, панику из-за этого поднимать не нужно. Если сравнивать с травмой, когда был эпизод с хулиганистым нападающим "Спартака" Веллитоном, то здесь обычный эпизод. Кому-то повезло, кому-то — нет.

Мне тяжело кого-то выделять среди игроков этого матча, игра была настолько захватывающей, что не было времени на кого-то засматриваться.

ЦСКА в гонке за чемпионство, "Спартак" — нет

Все ожидали, что на первых местах будут петербургский "Зенит" и "Краснодар". По игре ЦСКА сейчас показывает самый зрелищный футбол, соответственно, команда по праву находится на первой строчке. Мы видим, что и "Локомотив" еще не проигрывал в чемпионате. Вообще после 11 туров рассматривать то, кто станет чемпионом, наверное, рано. Еще много матчей впереди. Мы видим, что от первого до пятого места четыре очка отрыва. Любая игра сейчас переворачивает таблицу с ног на голову. Но можем констатировать, что выделилась группа команд, которые будут бороться за первые шесть мест. А про первое место нужно говорить ближе к 30-му туру. ЦСКА однозначно в гонке за чемпионство, а "Спартак", судя по игре с такими перепадами, нет.

Лучшие футболисты ЦСКА

На старте сезона из ЦСКА я бы выделил полузащитников Ивана Облякова и Матвея Кисляка, а также защитника Мойзеса. Одного выделять неправильно, потому что футбол является командным видом спорта. Но вот эти футболисты ведущие. Мойзес силен в обороне, а Кисляк и Обляков в центре полузащиты играют определяющую роль.