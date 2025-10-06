Владимирская гимнастка Максимова не выступит за Сирию на чемпионате мира

Как сообщила ТАСС спортсменка, ее не успели заявить на турнир

Александра Максимова © Арина Антонова/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 6 октября. /ТАСС/. Получившая два года назад сирийское спортивное гражданство Александра Максимова не выступит на чемпионате мира в Индонезии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

"Мы связывались с Федерацией гимнастики Сирии, они очень поздно подали заявку и поэтому не успели меня дозаявить, - рассказала Максимова. - Понятно, что огорчение есть, но я считаю, все что ни делается, - все к лучшему. Значит, так было нужно. Надеюсь, в следующем году у меня все получится". В Индонезии выступит одна сирийская гимнастка - Сеема Телло.

На чемпионате России, который проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе, представлявшая Владимирскую область Максимова выиграла золото командного первенства и была 15-й в финале личного многоборья.

В июле на Кубке сильнейших спортсменов Максимова завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне.

Максимовой 18 лет, она имеет двойное гражданство России и Сирии, гимнастка продолжает тренироваться во Владимире и сохраняет за собой право выступать на внутрироссийских стартах за Владимирскую область. В июле 2023 года на Панарабских играх в Алжире Максимова выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. На Играх БРИКС - 2024 она заняла четвертое место в финале упражнений на брусьях.