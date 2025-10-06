Колосков считает, что "Спартаку" нужно сохранить Станковича до зимы

В настоящий момент главный тренер красно-белых отбывает дисквалификацию

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Руководству московского "Спартака" нужно дать главному тренеру Деяну Станковичу доработать до зимы. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В воскресенье "Спартак" проиграл в гостях ЦСКА в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 2:3.

"Есть разные разговоры, - сказал Колосков. - Кто-то говорит, что с тренером есть игра. Кто-то, что во время его дисквалификации команда начинает играть. Я думаю, что здесь нужно дать время. Ему нужно дать доработать до зимы".

Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча с московским "Динамо (2:2).