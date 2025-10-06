Павлюченко назвал сборную Боливии по футболу крепким соперником

Встреча сборных России и Боливии состоится 14 октября в Москве

Роман Павлюченко © Андрей Васильев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Боливии по футболу является хорошим соперником для команды России. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко.

Матч сборных России и Боливии пройдет 14 октября в Москве на "ВТБ-Арене". Сборная России занимает 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола, боливийцы идут на 77-й позиции.

"Хорошая новость, что сыграем со сборной Боливии. Соперник, как мы видим, крепкий. Команда не так давно обыграла бразильцев в отборе к чемпионату мира в США, а это о многом говорит, - сказал Павлюченко. - Будет интересно посмотреть матч, так как для боливийцев это прекрасная возможность потренироваться перед стыковыми играми [за выход в финальную часть чемпионата мира]. Это не будет легко. Все мы помним, как играла Иордания, которая уже участница чемпионата мира".

"Радостно, что в такой ситуации РФС находит хороших соперников для нашей сборной. Сейчас это важно. Мы живем в мире, где все меняется очень быстро. Кто знает, может быть, нас уже скоро допустят до международных соревнований. И если это случится, то у нас уже будет готовая команда, способная бороться за выходы на турниры. Это вполне реально, потому что не так давно Россию восстановили в Международном паралимпийском комитете. Очень хороший сигнал для всех остальных видов спорта", - добавил он.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).