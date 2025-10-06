Хоккеиста "Каролины" Никишина внесли в базу "Миротворца"

Спортсмен в декабре 2023 года награждал ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска

Александр Никишин © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Александр Никишин внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Хоккеист попал в список из-за награждения ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в декабре 2023 года.

Никишину 24 года, он подписал контракт с "Каролиной" в апреле 2025 года. До этого с 2022 года он играл за петербургский СКА. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 - 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.

В сезоне-2024/25 Никишин в регулярном чемпионате набрал 46 (17 + 29) очков в 61 матче, замкнув тройку лидеров по результативности среди защитников. Также на взрослом уровне он выступал за московский "Спартак" и воскресенский "Химик".