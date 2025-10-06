Фетисов рассказал о состоянии Овечкина перед началом сезона НХЛ

Российский форвард из-за травмы пропустил часть предсезонной подготовки

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин готовится к старту сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у него все хорошо. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. "Вашингтон" проведет первый матч в ночь на 9 октября дома с "Бостоном".

"Надеюсь, что это не последний его сезон в НХЛ, а очередной. Он мне сказал, что у все у него хорошо, он готовится", - сказал Фетисов.

Сезон-2025/26 станет заключительным по контракту Овечкина, которому в сентябре исполнилось 40 лет, со столичным клубом. 18 сентября капитан "Вашингтона" получил повреждение на тренировке, восстановился спустя 10 дней. Россиянин сыграл только в двух предсезонных матчах, в которых не отметился результативными действиями.